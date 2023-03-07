Предлагается отложить принятие закона "Об электроэнергетике"

Предлагается организовать публичные обсуждения закона "Об электроэнергетике" и отложить его принятие.

Предлагается организовать публичные обсуждения закона "Об электроэнергетике" и отложить его принятие.

Как сообщает Report, с таким предложением во время обсуждения законопроекта на сегодняшнем пленарном заседании парламента выпустил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.

По его словам, новый закон может вызвать серьезные проблемы в Азербайджане: "Скорое принятие законопроекта может привести к серьезным проблемам, аналогичным с возникшими в компании Barmek (экс-управляющий Bakıelektrikşəbəkə). Почему бы не реализовать этот законопроект в пилотной форме? Если он оправдает себя в виде пилотного проекта и не спровоцирует проблем в социальной сфере, проект можно будет принять. Пока рано принимать данный законопроект, он нуждается в общественных обсуждениях".

Спикер парламента Сахиба Гафарова отметила, что вопрос проведения слушаний может быть рассмотрен.