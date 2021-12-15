Правительство погасит долг ”Азеристиликтеджхизат" "Азеригазу"

Правительство Азербайджана взяло на себя долг ОАО ”Азеристиликтеджхизат" ”Азеригазу" в размере более 34 млн манатов.

Правительство Азербайджана взяло на себя долг ОАО ”Азеристиликтеджхизат" ”Азеригазу" в размере более 34 млн манатов.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью ПО ”Азеригаз“ Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Эльданиз Велиев.

Он напомнил, что 14 ноября состоялись переговоры между руководством “Азеригаза” и “Азеристиликтеджхизат”: “По итогам переговоров “Азеригаз" предоставил структуре недельную отсрочку для погашения образовавшейся задолженности. Здесь речь шла о 34 млн манатов. Однако "Азеристиликтеджхизат" посчитал 14 млн манатов спорными, утверждая, что долг не превышает 20 млн манатов".

По его словам, по итогам последующих переговоров, отсрочка была продлена до 15 декабря, то есть срок истекает сегодня: "Учитывая серьезность вопроса, правительство выделило ОАО ”Азеристиликтеджхизат" средства в размере 12 млн манатов. Это часть долга “Азеристиликтеджхизат”. Правительство также берет на себя оставшуюся часть долга”.

Э. Велиев добавил, что на этом долговой спор между двумя государственными структурами считается оконченным.