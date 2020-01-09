Правительство Азербайджана подпишет контракт с компаниями ОАЭ и Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ

Министерство энергетики Азербайджана подпишет контракты на реализацию пилотных проектов в области возобновляемых источников энергии с компаниями ОАЭ и Саудовской Аравии.

Как сообщила в ответ на запрос Report советник министра энергетики Замина Алиева, контракты будут подписаны с компаниями Masdar (ОАЭ) и Acwa Power (Саудовская Аравия).

"В целом, процесс отбора, в котором приняли участие 7 компаний, состоял из 3 этапов. Эти компании были выбраны, поскольку предложили самые выгодные условия. Контракты предусматривают реализацию пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии мощностью 440 МВт. Masdar построит солнечную электростанцию мощностью 200 МВт, Acwa Power – ветровую электростанцию мощностью 240 МВт", - добавила З.Алиева.