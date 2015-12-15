​Пожар на нефтяной скважине в месторождении "Гюнешли" потушен

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Полностью потушен пожар на одной из трех скважин, возникший в результате аварии, произошедшей на 10-й морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, с момента аварии пожар продолжался на двух газовых и одной нефтяной скважинах. Однако в результате осуществленных мероприятий пожар на нефтяной скважине был ликвидирован. Таким образом, риск разлива нефти со скважины в море полностью предотвращен.

Отметим, что в настоящее время меры по предотвращению пожара на месте происшествия продолжаются.

Напомним, что 4 декабря на 10-ой морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" произошел пожар после обрыва газовой линии из-за шторма в Каспийском море.