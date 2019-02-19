Потребление автобензина в Азербайджане увеличилось

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В 2018 году в Азербайджане потреблено 1 299,4 тыс. тонн дизтоплива, 1 296,6 тыс. тонн автомобильного бензина.

Об этом передает Report со ссылкой на Госкомстат.

За отчетный период потреблено 394,7 тыс. тонн керосина для авиации и прочих целей, 283,2 тыс. тонн нефтяного битума, 201,3 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 154,4 тыс. тонн сжиженного газа, 48,4 тыс. тонн смазочных масел.

Потребление автобензина увеличилось на 0,7%, бензина для нефтехимии – 11,2%, керосина для авиации и прочих целей – 19,1%, нефтяного битума – 22,7%, сжиженного газа – 20,2%, смазочных масел - 13,1%. Потребление дизтоплива сократилось на 1%.