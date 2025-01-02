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Поступления СПГ в Европу упали на 16% в 2024 году

Поступления СПГ в Европу упали на 16% в 2024 году Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в 2024 году упали на 16% по сравнению с предыдущим годом и стали минимальными с 2021 года.
Энергетика
2 января 2025 г. 14:14
Поступления СПГ в Европу упали на 16% в 2024 году

Потоки сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в 2024 году упали на 16% по сравнению с предыдущим годом и стали минимальными с 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

По итогам декабря они составили 10,4 млрд куб. м, оказавшись на 10% выше, чем в ноябре, и на 9% меньше к декабрю прошлого года.

Всего по итогам 2024 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили порядка 111,2 млрд куб. м - на 16% меньше, чем за 2023 год. Данный показатель стал минимальным с 2021 года.

Поставки СПГ в 2024 году заняли первое место по доле среди источников получения газа Европой - 31,3%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 29 декабря 2024 года. На втором месте с долей в 26,1% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 15,6% - отбор газа из хранилищ.

Это превысило показатели поставок с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) (10,5%). Поставки газа из Северной Африки составили 9,4%, из Великобритании - 3,6%.

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