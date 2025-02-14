Посол: Турция заинтересована в Транскаспийском газопроводе для увеличения поставок газа из Туркменистана

Турция заинтересована в реализации проекта Транскаспийского газопровода, который позволит увеличить объемы поставок газа из Туркменистана и направлять его на европейский рынок.

Турция заинтересована в реализации проекта Транскаспийского газопровода, который позволит увеличить объемы поставок газа из Туркменистана и направлять его на европейский рынок.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил посол Турции в Туркменистане Ахмет Демирок на пресс-конференции 14 февраля.

Он напомнил, что в рамках подписанного 10 февраля 2025 года соглашения между компаниями BOTAS и "Туркменгазом" с 1 марта 2025 года начнутся поставки туркменского природного газа в Турцию.

"Поставки будут осуществляться через Иран в рамках бартерной схемы. Это событие стало результатом многолетних переговоров и знаменует собой важный этап в развитии энергетического сотрудничества между нашими странами. Согласно соглашению, объем поставок составит до 2 млрд кубометров газа в год", — заявил Демирок.

Посол подчеркнул, что данный контракт способствует укреплению энергетической безопасности Турции и региона в целом. Он также отметил, что Туркменистан является надежным партнером на глобальном энергетическом рынке.

"В долгосрочной перспективе Турция заинтересована в реализации проекта Транскаспийского газопровода, который позволит увеличить объемы поставок газа из Туркменистана и направлять его на европейский рынок", — добавил дипломат.