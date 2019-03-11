Посол: США высоко ценят вклад Азербайджана в энергетическую безопасность

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла США в Азербайджане Эрла Литценберга.

Как передает Report, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии отношений между двумя странами.

Министр Эльмар Мамедъяров проинформировал о важных энергетических проектах, включая Южный газовый коридор, реализуемые с инициативой и участием Азербайджана, и отметил поддержку США.

Посол Э.Литценберг высоко оценил вклад Азербайджана в энергетическую безопасность и выразил поддержку этим проектам со стороны США. Посол также подчеркнул важность поддержки Азербайджаном международной борьбы с терроризмом.

Посол Эрл Литценбергер вручил копию верительной грамоты министру Эльмару Мамедъярову.

Министр Эльмар Мамедъяров пожелал успехов новоназначенному послу в его дипломатической миссии.