Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики

У Азербайджана есть огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики.

У Азербайджана имеется огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики.

Как передает Report, об этом посол Соединенных Штатов Америки в Азербайджане Эрл Литценбергер сказал во время выступления в Университете ADA в рамках симпозиума по региональной энергетической безопасности.

"Новые проекты в области солнечной и ветровой энергии доказывают стремление Азербайджана диверсифицировать свои энергоресурсы и принимать активную роль в борьбе с изменениями климата", - сказал посол, добавив, что с наращиванием энергетического потенциала Азербайджан может укрепить роль в качестве важного игрока в энергетической безопасности в регионе и за его пределами.

Посол отметил, что пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное влияние на энергетические рынки, понизив потребность мира в газе и нефти. "Пандемия выявила важность диверсифицирования энергорынков и ускорила внедрение возобновляемых технологий", - подчеркнул Литценбергер.