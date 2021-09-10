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Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики

Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики У Азербайджана есть огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики.
Энергетика
10 сентября 2021 г. 11:40
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
Эрл Литценбергер

У Азербайджана имеется огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики.

Как передает Report, об этом посол Соединенных Штатов Америки в Азербайджане Эрл Литценбергер сказал во время выступления в Университете ADA в рамках симпозиума по региональной энергетической безопасности.

"Новые проекты в области солнечной и ветровой энергии доказывают стремление Азербайджана диверсифицировать свои энергоресурсы и принимать активную роль в борьбе с изменениями климата", - сказал посол, добавив, что с наращиванием энергетического потенциала Азербайджан может укрепить роль в качестве важного игрока в энергетической безопасности в регионе и за его пределами.

Посол отметил, что пандемия COVID-19 оказала беспрецедентное влияние на энергетические рынки, понизив потребность мира в газе и нефти. "Пандемия выявила важность диверсифицирования энергорынков и ускорила внедрение возобновляемых технологий", - подчеркнул Литценбергер.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri: "Azərbaycan dünyada və regionda əhəmiyyətini daha da artırır"
Версия на английском языке US envoy: Azerbaijan has tremendous solar and wind energy potential

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