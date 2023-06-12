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Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ

Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ Румыния готова поделиться опытом с Азербайджаном в ВИЭ. В этой связи существуют уже рабочие группы, мы регулярно контактируем и находим пути развития двустороннего сотрудничества в этой сфере.
Энергетика
12 июня 2023 г. 16:44
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ

Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В этой связи существуют уже рабочие группы, мы регулярно контактируем и находим пути развития двустороннего сотрудничества в этой сфере.

Об этом Report заявил посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре.

"Румыния имеет стратегию развития отношений Азербайджаном по всем направлениям. Конечно, самое главное из них - энергетика, но и в других сферах много возможностей, особенно в сфере развития экономического сотрудничества. Особенно нужно отметить проведение в Румынии азербайджано-румынского бизнес-форума",- сказал он.

Посол также заявил о важности культурного сотрудничества, которое объединяет два народа. По его словам, в течение года были переведены три сборника румынской литературы для азербайджанской публики.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Rumıniya bərpa olunan enerji sahəsində Azərbaycanla təcrübəsini bölüşməyə hazırdır”
Версия на английском языке Ambassador: Romania ready to share experience in renewables with Azerbaijan

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