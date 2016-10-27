Посол: Одна шестая часть электроэнергии в Азербайджане вырабатывается при поддержке японского государства

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ "Каспийский регион имеет особую важность для энергетической безопасности Японии". Как сообщает Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Японии в Азербайджане Цугуо Такахаши в ходе встречи с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

"Поскольку Япония является полностью импортозависимой страной, для нас важна диверсификация источников поставок нефти, сегодня 8% нефти мы приобретаем у России, остальное из стран Ближнего Востока, поэтому разработки нефти на Каспии имеют для нас большое значение", - подчеркнул Цугуо Тахагаши.

Дипломат отметил, что Азербайджан играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы: "Вместе с тем, Азербайджан играет важную инициативную роль в строительстве газопровода Южный газовый коридор, что гарантирует его значимое присутствие на европейском газовом рынке в XXI веке. Я приветствую достижение Азербайджаном ещё больших успехов в нефтегазовой сфере".

По словам дипломата, сегодня японо-азербайджанские отношения сосредоточены, в основном, в нефтяной сфере: "Японские компании принимают участие в проекте Азери-Чыраг-Гюнешли и являются акционерами BTC. Однако учитывая потенциал Азербайджана в ненефтяном секторе, продвижение делового сотрудничества наблюдается и в других сферах - строительство завода по сбору грузовиков ISUZU является тому подтверждением".

Тахагаши сообщил, что многие японские компании заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Азербайджаном и они наблюдают за усовершенствованием инвестиционного климата. Япония поддерживает цель азербайджанского правительства в продвижении диверсификации экономики, развитии сельского хозяйства, туризма, транспорта, а также альтернативной энергетики, налаживании дорожной инфраструктуры.

"До сих пор, используя японские льготные кредиты, мы осуществили строительство ТЭС, и теперь одна шестая часть электроэнергии в Азербайджане вырабатывается при поддержке японского государства, это для нас особая честь", - сказал посол.

По словам Цугуо Тахагаши, правительство Азербайджана придает большое значение усовершенствованию инвестиционного климата. "Я надеюсь, что в результате этого японские компании смогут принять в них самое активное участие", - подчеркнул посол.