    Посол Молдовы: Обсуждаем с Азербайджаном различные аспекты по газовому сотрудничеству

    Энергетика
    • 09 декабря, 2025
    • 14:38
    Молдова и Азербайджан обсуждают расширение сотрудничества в газовой сфере, включая участие в региональных схемах поставок через интерконнекторы Греция-Болгария-Румыния-Молдова.

    Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко.

    "Мы очень серьезно смотрим на перспективы углубления взаимодействия с SOCAR. Для Молдовы, которая за последние годы сознательно ушла от критической зависимости от единственного поставщика и маршрута газа, диверсификация источников стала одним из ключевых элементов национальной безопасности", - подчеркнул он.

    По словам посла, Азербайджан и SOCAR являются естественными партнерами Молдовы. "Во время визита вице-премьера Владимира Боля в Баку в апреле 2025 года были проведены встречи с руководством SOCAR, на которых обсуждались возможные форматы сотрудничества - от прямых коммерческих контрактов до участия в региональных схемах поставок через интерконнекторы Греция-Болгария-Румыния-Молдова", - отметил дипломат.

    Есауленко добавил, что Молдова рассматривает не только классические поставки газа, но и более широкий спектр взаимодействия с Азербайджаном: использование подземных хранилищ, совместные решения по управлению рисками и пиковыми нагрузками, обмен опытом по либерализации газового рынка.

    По его словам, все это соответствует повестке ЕС по укреплению энергетической безопасности и интересам обеих стран.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Лента новостей