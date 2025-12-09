Посол Молдовы: Обсуждаем с Азербайджаном различные аспекты по газовому сотрудничеству

Молдова и Азербайджан обсуждают расширение сотрудничества в газовой сфере, включая участие в региональных схемах поставок через интерконнекторы Греция-Болгария-Румыния-Молдова.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко.

"Мы очень серьезно смотрим на перспективы углубления взаимодействия с SOCAR. Для Молдовы, которая за последние годы сознательно ушла от критической зависимости от единственного поставщика и маршрута газа, диверсификация источников стала одним из ключевых элементов национальной безопасности", - подчеркнул он.

По словам посла, Азербайджан и SOCAR являются естественными партнерами Молдовы. "Во время визита вице-премьера Владимира Боля в Баку в апреле 2025 года были проведены встречи с руководством SOCAR, на которых обсуждались возможные форматы сотрудничества - от прямых коммерческих контрактов до участия в региональных схемах поставок через интерконнекторы Греция-Болгария-Румыния-Молдова", - отметил дипломат.

Есауленко добавил, что Молдова рассматривает не только классические поставки газа, но и более широкий спектр взаимодействия с Азербайджаном: использование подземных хранилищ, совместные решения по управлению рисками и пиковыми нагрузками, обмен опытом по либерализации газового рынка.

По его словам, все это соответствует повестке ЕС по укреплению энергетической безопасности и интересам обеих стран.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.