Посол: Молдова заинтересована в участии азербайджанских компаний в разработке углеводородных ресурсов

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ “Молдова заинтересована в участии азербайджанских компаний в разработке углеводородных ресурсов”.

Как сообщили Report в Caspian European Club, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Молдовы в Азербайджане Георге Леукэ в ходе встречи с делегацией Caspian Energy во главе с президентом и главным редактором Caspian Energy International Media Group Наталией Алиевой.

В ходе встречи были затронуты разносторонние темы сотрудничества в рамках Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian Energy International Media Group, возможности расширения контактов на информационном уровне, а также участия молдавских компаний в международном Caspian Energy Forum, который пройдет в Баку 7 декабря.

Говоря о двусторонних связях между государствами, посол отметил, что "на данном этапе самое важное - возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, так как последнее заседание комиссии состоялось в 2012 году и уже прошло достаточно времени для того, чтобы вернуться к тем действиям, которые необходимы, чтобы улучшить наши экономические отношения".

По его словам, планы протокола включают в себя не только экономические и торговые, но и другие области сотрудничества, такие как культурно-гуманитарная, образование, здравоохранение, социальная защита населения, в том числе и вопросы, связанные с диаспорами.

"Мы выразили готовность провести заседание межправкомиссии до конца сентября. В первую очередь конечно должен приехать наш сопредседатель, который также является вице-премьером, министр экономики Октавиан Калмык и сопровождающая делегация. С азербайджанской стороны сопредседателем является первый вице-премьер Ягуб Эйюбов", - подчеркнул посол.

Говоря об энергетическом секторе Молдовы, посол подчеркнул, что еще в 70-ые годы прошлого столетия были начаты разработки, которые продолжились в 1984 году. "У нас есть всего три месторождения, но так как глубина бурения большинства скважин составляла до 1000 метров, и только нескольких – до или чуть больше 3000 метров, сегодня необходимы инвестиции для продолжения бурения и реабилитации промыслов. Геологически выявлена перспектива обнаружения определенных крупных запасов углеводородных ресурсов", - подчеркнул Георге Леукэ.

"Правительством объявлен открытый международный тендер и мы заинтересованы в участии в нем, наряду с другими, и Азербайджана, как одного из опытных мировых разработчиков и дружественной нам страны", - сказал посол.