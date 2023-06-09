Посол ЕС: Азербайджан имеет огромный потенциал в зеленой энергии

Азербайджан имеет огромный потенциал в зеленой энергии.

Азербайджан имеет огромный потенциал в зеленой энергии.

Об этом Report заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

По его словам, Евросоюз и Азербайджан имеют достаточно развитое сотрудничество в сфере энергетики: "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики, подписанный в июле прошлого года, предусматривает не только вопрос увеличения поставок азербайджанского газа в Европу, но также в ней затрагивается такой важный момент, как зеленая энергия. Мы видим конкретные подвижки в этом направлении. Пример тому является Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, подписанный в декабре прошлого года",- сказал он.

Посол отметил, что Азербайджан сейчас сфокусирован на ВИЭ, что по его словам, является "будущим энергетического сектора". Он добавил, что отрадно видеть то, как Азербайджан уже начал успешно внедряться эту сферу.