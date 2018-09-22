Посол Бельгии: Нахчыван - пример для стран Европы в сфере использования возобновляемых источников энергии

Нахчыван. 22 сентября. REPORT.AZ/ Нахчыван может быть примером в сфере развития использования возобновляемых источников энергии для некоторых стран Европы.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Бельгии в Азербайджане Берт Скуфс на пресс-конференции, посвященной открытию Дней ЕС в Нахчыване.

Посол заявил, что Бельгия и Азербайджан сотрудничают в сфере развития альтернативных источников энергии, отметив, что Нахчыван активен в этой сфере, разрабатывая солнечную энергию.

"Нахчыван не только говорит, но и действует. Нахчыван может быть примером в этом вопросе и для некоторых стран Европы", - заявил Скуфс.