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    Посол Бельгии: Нахчыван - пример для стран Европы в сфере использования возобновляемых источников энергии

    Нахчыван. 22 сентября. REPORT.AZ/ Нахчыван может быть примером в сфере развития использования возобновляемых источников энергии для некоторых стран Европы. 

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Бельгии в Азербайджане Берт Скуфс на пресс-конференции, посвященной открытию Дней ЕС в Нахчыване.

    Посол заявил, что Бельгия и Азербайджан сотрудничают в сфере развития альтернативных источников энергии, отметив, что Нахчыван активен в этой сфере, разрабатывая солнечную энергию. 

    "Нахчыван не только говорит, но и действует. Нахчыван может быть примером в этом вопросе и для некоторых стран Европы", - заявил Скуфс. 

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