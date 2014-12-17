Посол: Азербайджан и Индия готовы расширять энергосотрудничество

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Экономические отношения между Азербайджаном и Индией находятся на подъеме, особенно с момента заключения соглашения между правительственной индийской компанией GAIL и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). Как сообщает Report cо ссылкой на индийские СМИ, об этом заявил посол Азербайджана в Индии Ибрагим Гаджиев, выступая на презентации книги "Азербайджан" в Дели.

Отметим, автором книги "Азербайджан" является известный журналист Шейх Мансур Ахмад. Она опубликована на английском

языке, хинди и урду.

По словам посла И. Гаджиева, Азербайджан и Индия готовы расширять энергетическое сотрудничество, примером чему может служить соглашение между GAIL и SOCAR.

И.Гаджиев отметил, что объем торгового оборота между странами, достигший на данный момент 1,14 млрд. долларов США, значительно вырастет благодаря обеспечению энергетических потребностей Индии Азербайджаном.

GAIL подписала в прошлом месяце с SOCAR Меморандум о взаимопонимании по вопросам маркетинга, поиска и транспортировки сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, в компании намерены использовать бизнес-возможности добывающих активов в мире и совместно инвестировать в нефтехимические проекты.