Посол: Азербайджан готов прокачивать нефть с Кашагана на европейский рынок

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан готов поставлять в Казахстан дизтопливо и прокачивать нефть с Кашагана на европейский рынок. Как сообщает Report, об этом в интервью агентству КазТАГ заявил посол Азербайджана в Казахстане Закир Гашимов.

"Азербайджан готов предоставить свой транзитный потенциал для дружеских стран. Казахстан также беспрепятственно использует данный маршрут. В этом году была восстановлена перевозка казахстанской нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан в Европу. Мы верим, что после запуска кашаганского месторождения увеличится объем транзита казахстанской нефти через Баку-Тбилиси-Джейхан", - заявил посол Азербайджана в Казахстане Закир Ариф оглы Гашимов.

"Азербайджан на Шелковом пути был воротами между Азией и богатой Европой. Хотя в этом направлении существуют различные маршруты перевозки через Азербайджан, Баку-Тбилиси-Джейхан считается самым коротким среди других. Поэтому привлекательность этого маршрута обусловлена экономической прибылью", - добавил посол.

"Азербайджан готов прокачивать эту нефть. Трубопровод так и был рассчитан, чтобы прокачивать нефть в том количестве, сколько это будет необходимо и для Казахстана, и для Азербайджана", - отметил он.

Кроме того, по словам З.Гашимова, Азербайджан имеет большие возможности для экспорта в Казахстан дизельного топлива и смазочных масел.

Напомним, что на сегодняшний день товарооборот между странами составил 371 млн. долларов, и в ближайшем будущем ожидается, что он достигнет 500 млн. долларов. При этом "существует согласие по выполнению необходимых работ для того, чтобы товарооборот достиг как минимум 1 млрд. долларов", - добавил посол Азербайджана.

В период с 2002 по 2013 год Казахстан вложил в основной капитал Азербайджана 5,2 млн. долларов. При этом только за 2 последних года в экономику Казахстана было вложено 132 млн. долларов прямых азербайджанских инвестиций. В Азербайджане действуют 52 компании с казахстанским участием, в то время как в Казахстане зарегистрировано 723 предприятия с азербайджанскими инвестициями.