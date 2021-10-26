Последствия дефицита угля для мировой экономики

Резкое повышение цен на природный газ в Европе неожиданно увеличило спрос на уголь – источник "грязной энергии". Это связано со стоимостью электроэнергии, получаемой из угля. Так, в Европе стоимость 1 МВт/ч электроэнергии из угля сегодня составляет 120 ев

Резкое повышение цен на природный газ в Европе неожиданно увеличило спрос на уголь – источник "грязной энергии". Это связано со стоимостью электроэнергии, получаемой из угля. Так, в Европе стоимость 1 МВт/ч электроэнергии из угля сегодня составляет 120 евро. А стоимость энергии, получаемой из природного газа, составляет 200 евро за 1 МВт/ч. Разница с ценами энергии из других источников значительная. Но сегодня предложение угля во всем мире значительно ниже спроса. Пик мирового потребления угля пришелся на 2013 год. В последующие пять лет мировой спрос сократился на 2,5%. В Европе этот показатель был почти в 8 раз больше.

В последующие годы, в связи с умеренной погодой, падением цен на природный газ и переходом на возобновляемые источники энергии, ведущие страны ЕС, такие как Германия, Великобритания и Франция, значительно сократили использование угля. Падение спроса на энергоносители в целом в период пандемии коронавируса и, как следствие, резкое падение их цен значительно ускорили тренд на отказ от угля. Сокращение потребления угля в европейских странах и, как следствие, его импорта связано, прежде всего, с доктриной "зеленой энергии". Германия заявила о полном отказе от использования угля до 2035-2038 годов. Британия закрыла свою последнюю угольную шахту еще в 2015 году. В первой половине этого года доля угля в генерации электроэнергии в ЕС составляла в среднем 13%, а в 2017 году - 21%.

Политика, заявленная Европой в отношении декарбонизации, побудила экспортеров угля перенаправить цепочки поставок на другие рынки, в том числе в Китай, который является крупнейшей страной-импортером угля в мире. В отличие от Европы, Китай демонстрирует более сдержанное поведение в стратегии "зеленой энергии". Очередной пятилетний план страны предусматривает увеличение добычи и потребления угля. Только в прошлом году в стране было построено в 3 раза больше угольных электростанций, чем во всех других странах. Планируется строительство еще 300 таких объектов.

Китайская экономика, пережившая период восстановления после пандемии, начала расти быстрыми темпами. Резко возрос спрос на электроэнергию. Недостаток топлива привел к возникновению энергетического кризиса. Триггером кризиса стал тот факт, что в ноябре прошлого года на фоне политической напряженности между двумя странами Китай ввел неофициальный запрет на импорт угля из Австралии. На долю Австралии приходилось 25% годового импорта угля Китаем. Эта страна также была единоличным лидером по поставкам коксующегося угля на китайский рынок.

Для компенсации потерянных объемов были найдены новые поставщики в лице России и Индонезии. Однако им пришлось сократить предложение на других рынках, чтобы увеличить экспорт в Китай. Но пропускная способность железнодорожных линий на востоке России для поставок оказалось достаточно низкая, а количество балкеров для поставок морем из Индонезии было недостаточным для покрытия дефицита. В результате крупные энергоемкие предприятия по производству стекла, керамики, цемента, полупроводников и комплектующих для бытовой техники вынуждены были прекратить свою деятельность. Это, в свою очередь, привело к перебоям в цепочке поставок и росту цен по всему миру. Заявление Китая о том, что он не будет финансировать строительство угольных электростанций в других странах, еще больше усилило давление на рынок. Поскольку, по данным Международного института зеленых финансов (IIGF), 70% угольных электростанций, построенных в мире, зависят от инвестиций из Китая. Это решение является очень серьезным ударом по угольной промышленности.

Индия, второй по величине импортер угля в мире, также нуждается в больших объемах угля, доля которого в энергетическом балансе страны превышает 70%. Вчера стало известно, что у подавляющего большинства из 135 действующих в Индии тепловых электростанций остался трехдневный запас угля.

Еще год-два назад цены на уголь были очень низкими. Сегодня цена угля уже превысила 300 долларов США за тонну. С начала года уголь, используемый для производства энергии, подорожал почти в 4 раза. Сложно прогнозировать, как долго продлится период высоких цен, но предположительно спрос останется высоким в ближайшие месяцы. В связи с этим угледобывающие предприятия постараются извлечь из этого максимум пользы. Но и в самих странах-экспортерах угля возможности для ее реализации различны. В Индонезии, одном из ведущих поставщиков угля, проливные дожди замедляют работу угольных шахт и портов. В связи с этим добыча угля в этом году ожидается на 2,4% ниже целевого показателя и составит 610 млн тонн.

В прошлом году Австралия была абсолютным лидером по экспорту коксующегося угля на китайский рынок. На ее долю пришлось 35,37 млн тонн из 72,57 млн тонн общего импорта Китая. После введения запрета на экспорт Австралия направила уголь в Японию, Южную Корею, Индию и Вьетнам. После того как Китай снимет запрет на импорт, Австралия не сразу вернется на рынок. Это связано с новой конъюнктурой, складывающейся на мировом рынке, так как уголь сейчас нужен всем, и цены везде высокие.

Новыми условиями стремится воспользоваться и Россия, расположенная на стыке Европы и Азии. Об этом свидетельствуют инвестиции, направленные на развитие угольной промышленности. В течение 10 лет, предшествовавших пандемии коронавируса, угольная промышленность России переживала период стабильного развития. За тот же период добыча угля увеличилась в 1,3 раза, инвестиции в основной капитал угледобывающих предприятий - в 2,5 раза. На фоне подорожания угля на мировом рынке Россия заявила об увеличении своих производственных мощностей. Это нашло отражение и в прогнозе социально-экономического развития Минэкономики России. Так, если ранее предполагалось в 2022-2024 годах сократить добычу угля на 11,8%, то сейчас прогнозируется, что добыча вырастет на эти же процентные показатели, до 445 млн тонн. Правительство пошло еще дальше и предложило построить новую железнодорожную магистраль параллельно Байкало-Амурской и Транссибирской магистралям для экспорта угля из Якутии. А предприятия Кузбасского региона России заявили о готовности экспортировать в страны Запада 16 млн тонн угля, который находится на складах. Но аппетит нашего северного соседа не совпадает с возможностями. Основная проблема - слабое развитие коммуникаций.

После резкого падения спроса на уголь в Европе предприятия, перевозящие грузы в Европу через порты Азово-Черноморского бассейна, значительно сократили объемы экспорта. Некоторые отказались от участия в инвестиционных проектах по созданию портовых перевалочных мощностей на юге России. Формирование надежной цепочки поставок в Европу в короткие сроки не кажется убедительным, с учетом проблем, с которыми сталкивается логистика во всем мире. Время является важным фактором в этом вопросе. Потому что Европа, демонстрируя свою приверженность политике "зеленой энергии", считает кризис временным.

Поскольку Азербайджан не является поставщиком угля и не использует его в генерации электроэнергии, происходящее не оказывает на нас прямого влияния. Но рост цен на природный газ, уголь идет параллельно с ростом цен на нефть и нефтепродукты. А это означает, что цены на нефть останутся на удовлетворительных для страны уровнях. С другой стороны, рост цен на энергоносители стал важным фактором, провоцирующим глобальную инфляцию.