Португалия увеличила импорт нефти из Азербайджана на 3,3%

Азербайджан за январь-август этого года экспортировал в Португалию 714 тыс. 269,1 т нефти, что на сумму $385 млн 76 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в количественном выражении экспорт увеличился на 3,3%, в стоимостном снизился на 12% по сравнению с 8 месяцами 2024 года.

Доля нефти, экспортированной из Азербайджана в Португалию за январь-август, составила 4,5% от общего экспорта азербайджанской нефти.

В целом за январь-август этого года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 15 млн 924 тыс. 752,2 т нефти на $8 млрд 396 млн 5,9 тыс.

За отчетный период Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $32 млрд 118 млн, из которых на экспорт пришлось $17 млрд 65 млн, на импорт - $15 млрд 53 млн.