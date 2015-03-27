Порошенко: Украина заинтересована в поставках туркменского газа

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Украинская экономика заинтересована в инвестициях из Туркмении и в закупке туркменского газа. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил президент Украины Петр Порошенко в четверг на встрече с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

"Украина готова и заинтересована в возобновлении поставок туркменского газа как альтернативного источника", - сказал Порошенко, слова которого приводит его сайт.

Президент пригласил туркменских инвесторов вкладывать средства в украинскую экономику и обратил внимание на то, что Украина имеет мощный комплекс энергетического машиностроения. Также Порошенко отметил, что украинские государственные предприятия готовы поставлять турбины и компрессорные станции в Туркменистан.

Рашид Мередов в свою очередь отметил положительный опыт работы украинских компаний в различных отраслях туркменской экономики, в частности в нефтегазовой сфере, в реализации крупных инфраструктурных проектов.

Стороны также обсудили возможность восстановления авиасообщения между странами.