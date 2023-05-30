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Помощник госсекретаря США находится с визитом в Азербайджане

Помощник госсекретаря США находится с визитом в Азербайджане Начался визит в Азербайджан помощника госсекретаря Государственного бюро энергетических ресурсов США Джеффри Пайетта.
Энергетика
30 мая 2023 г. 22:03
Помощник госсекретаря США находится с визитом в Азербайджане

Начался визит в Азербайджан помощника госсекретаря Государственного бюро энергетических ресурсов США Джеффри Пайетта.

Об этом Report сообщили в посольстве Соединенных Штатов в Баку.

Он примет участие в 28-й ежегодной Бакинской энергетической неделе.

Пайетт встретится с официальными лицами правительства Азербайджана и обсудит вопросы энергетической безопасности и возможности расширения использования возобновляемых источников энергии.

Помощник госсекретаря также проведет встречи с должностными лицами в сфере энергетики из других стран и организаций, чтобы способствовать дальнейшему международному сотрудничеству для стабилизации глобальных поставок энергоресурсов при ускорении перехода на экологически чистую энергию.

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