Польша договорилась продавать закупаемый у США газ Украине

Польша договорилась продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, который страна закупает у США.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой энергетического концерна PGNiG.

«Транспорт для перевозки СПГ по контракту прибудет к терминалу СПГ имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября», — говорится в сообщении.

Как отмечается, СПГ будет закачиваться в польскую систему передачи после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице.

Ранее в Польше заявляли, что готовы запустить газопровод на 2 млрд кубометров, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской.

В мае украинский лидер Владимир Зеленский, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и министр энергетики США Рик Перри обсудили планы импорта американского СПГ из терминала Польши на Украину.

"Предметом обсуждения стал проект по созданию устойчивого пути импорта СПГ из регазификационного терминала в Польше на Украину", — говорилось в пресс-релизе компании.

Отмечается, что стороны затронули тему сотрудничества стран в энергетической сфере, включая добычу газа и сохранение транзитного потенциала Украины.

Кроме того, обсуждались меры по подготовке Украины к следующему осенне-зимнему отопительному сезону, а также варианты финансирования и расширения запасов сырья в подземных хранилищах страны.

Ранее в «Нафтогазе» заявили о высокой вероятности прекращения транзита российского газа через Украину в 2020 году.