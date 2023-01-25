Эксперт: Для преодоления энергокризиса в Европе необходимы инвестиции в ВИЭ

Для преодоления энергетического кризиса страны Европы должны больше инвестировать во возобновляемые источники энергии.
Об этом Report заявил германский политолог, директор Института Дунайского региона и Центральной Европы Себастьян Шеффер (Sebastian Schäffer).
По его словам, напряженность в вопросах энергопоставок еще не закончилась: волатильность может сохраняться еще довольно долго, и цена для конечного потребителя скорее всего не станет дешевле.
"Смягчению нынешней ситуации способствовали необычно теплые температуры в начале января, а также различные субсидии от европейских правительств для стабилизации цен", - пояснил он.
Однако политолог подчеркивает, что и то, и другое не может продолжаться бесконечно.
"Чтобы не заменить одну взаимозависимость (которая оказалась скорее воображаемой, чем реальной) другой, диверсификация и устойчивость должны стать главной целью эффективных среднесрочных мер", - отметил он.
"Остается надеяться, что это не приведет к дальнейшему торможению энергетического перехода и европейские страны сделают из этого правильные выводы", добавил Шеффер.
Комментируя недавнее заявление министра финансов Германии о том, что эта страна больше не зависит от импорта российских энергоносителей, политолог сказал, что был удивлен таким развитием событием:
Вторым большим сюрпризом, по мнению эксперта, является то, что переход был осуществлен столь быстро.
"Можно только представить, что было бы возможно, если бы такие же амбиции были вложены в реальные альтернативные источники пару лет назад", - заключил Себастьян Шеффер.