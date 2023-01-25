Эксперт: Для преодоления энергокризиса в Европе необходимы инвестиции в ВИЭ

Для преодоления энергетического кризиса, страны Европы должны больше инвестировать во возобновляемые источники энергии.

Для преодоления энергетического кризиса страны Европы должны больше инвестировать во возобновляемые источники энергии.

Об этом Report заявил германский политолог, директор Института Дунайского региона и Центральной Европы Себастьян Шеффер (Sebastian Schäffer).

По его словам, напряженность в вопросах энергопоставок еще не закончилась: волатильность может сохраняться еще довольно долго, и цена для конечного потребителя скорее всего не станет дешевле.

"Смягчению нынешней ситуации способствовали необычно теплые температуры в начале января, а также различные субсидии от европейских правительств для стабилизации цен", - пояснил он.

Однако политолог подчеркивает, что и то, и другое не может продолжаться бесконечно.

"Чтобы не заменить одну взаимозависимость (которая оказалась скорее воображаемой, чем реальной) другой, диверсификация и устойчивость должны стать главной целью эффективных среднесрочных мер", - отметил он.

"Остается надеяться, что это не приведет к дальнейшему торможению энергетического перехода и европейские страны сделают из этого правильные выводы", добавил Шеффер.

Комментируя недавнее заявление министра финансов Германии о том, что эта страна больше не зависит от импорта российских энергоносителей, политолог сказал, что был удивлен таким развитием событием:

Вторым большим сюрпризом, по мнению эксперта, является то, что переход был осуществлен столь быстро.

"Можно только представить, что было бы возможно, если бы такие же амбиции были вложены в реальные альтернативные источники пару лет назад", - заключил Себастьян Шеффер.