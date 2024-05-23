Обсуждены возможности сотрудничества SOCAR и индийской нефтяной компании

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с главным исполнительным директором индийской компании ONGC Videsh Limited (дочерняя компания Национальной нефтяной компании Индии - ред.) Раджарши Гуптой.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с главным исполнительным директором индийской компании ONGC Videsh Limited (дочерняя компания Национальной нефтяной компании Индии - ред.) Раджарши Гуптой.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу SOCAR.

Согласно информации, на встрече были обсуждены текущие возможности и перспективы будущего сотрудничества между двумя компаниями.

Напомним, что ранее SOCAR и российская "Татнефть" подписали в столице Республики Татарстан Казани новую дорожную карту по сотрудничеству.