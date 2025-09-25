Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Политика энергонезависимости ЕС способствует увеличению экспорта газа прикаспийскими странами

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 13:25
    Политика энергетической независимости Европейского союза (ЕС) снизила добычу газа в России, в то время как прикаспийские страны увеличивают экспорт.

    Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор NAANS-Media Тамара Сафонова на мероприятии в Баку на тему "Каспий и Центральная Азия - нефтепереработка, нефтехимия, торговля, логистика".

    По ее словам, политика ЕС по снижению зависимости от российских энергоресурсов привела к уменьшению экспорта газа в Европу, и, как следствие, к сокращению добычи газа в России.

    "В остальных прикаспийских странах же наблюдается иная картина. В Иране добыча газа значительно увеличилась, в Туркменистане также наблюдается рост, в Казахстане в последние годы сохраняется стабильность добычи, а в Узбекистане объемы показывают тенденцию к снижению. В некоторых странах - особенно в Казахстане и Азербайджане - в официальной статистике вместе указываются как коммерческий, так и попутный газ, и общие объемы могут выглядеть в два раза больше", - сказала Сафронова.

    Она отметила, что на фоне снижения добычи в России страны Центральной Азии заинтересованы в расширении возможностей выхода на европейский рынок:

    "С этой целью разрабатываются новые соглашения по увеличению экспорта и своп-поставок ресурсов из Казахстана, Ирана, Узбекистана и Кыргызстана. Это также позволит удовлетворить растущие потребности региона, в частности северных регионов Казахстана, где наблюдается прирост населения".

