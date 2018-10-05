Полипропиленовый завод SOCAR Polymer начинает экспорт

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Сегодня полипропиленовый завод ООО SOCAR Polymer, расположенный на территории Сумгайытского химико-промышленного парка, начинает экспорт продукции".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор SOCAR Polymer Фарид Джафаров.

Он отметил, что на первичном этапе предусмотрен экспорт 170 тонн продукции на турецкий рынок. К концу года объем экспорта завода планируется довести до 15 тыс. тонн.

По словам Ф.Джафарова, до настоящего времени на заводе произведено около 6 тыс. тонн полипропилена. Он отметил роль государства в успешной реализации проекта SOCAR Polymer и компании SOCAR Trading в успешном экспорте первой продукции:

"Проект успешно реализован, в первую очередь, благодаря поддержке государства. Налоговые льготы и инфраструктурная поддержка позволили сэкономить 200 млн манатов. Следует особо подчеркнуть торговую поддержку SOCAR, с учетом и сегодняшней первой продажи. Известно, что усилиями SOCAR Trading, торговой компании SOCAR, цена азербайджанской нефти росла по сравнению с другими марками, в том числе Brent, что принесло в бюджет страны дополнительные доходы в размере 1,5 млрд долларов. Для SOCAR Polymer важно быть частью крупной централизованной трейдинговой системы. Как известно, новые производители, в частности, полимерной продукции, для получения доли на рынке должны продавать свою продукцию на 10-15% ниже рыночной. Однако наша первая партия продукции будет продаваться по средней рыночной цене и принесет сотни миллионов долларов дополнительного дохода в течение длительного времени".

Джафаров добавил, что помимо Турции, продукция в будущем будет экспортироваться в Россию, Европу и Украину.

Напомним, что открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля этого года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы.

Полипропилен является основным материалом, используемым при производстве контейнеров, текстильных изделий, канцелярских товаров, автомобильных деталей, электронных и электрических приборов и других потребительских товаров, а также различных комплектующих.

На полипропиленовом заводе SOCAR Polymer будет выпускаться продукция 19 марок и 3 видов (гомополимер, ударопрочный сополимер, статистический сополимер).

Подрядчиком EPC (инжиниринг, закупки, строительство) полипропиленового завода является итальянская компания Maire Tecnimont. Так, 15 апреля 2015 года в Баку SOCAR Polymer и Tecnimont подписали меморандум о взаимопонимании в связи с исполнением EPC-контракта по проекту строительства завода. Общая стоимость контракта составляет приблизительно 350 млн евро. Полипропиленовый завод был построен итальянской компанией "под ключ".

Лицензиаром полипропиленовой установки является компания Lyondell Basel. Технология Spheripol, используемая в производстве полипропилена, принадлежит этой компании.