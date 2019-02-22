На полипропиленовом заводе SOCAR Polymer планируется выпустить 140 тыс. тонн продукции

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В этом году на полипропиленовом заводе SOCAR Polymer в Сумгайытском химико-промышленном парке планирует выпустить 140 тысяч тонн продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор ООО SOCAR Polymer Фарид Джафаров.

Он отметил, что до сих пор (с октября прошлого года) экспортировано около 25 тыс. тонн полипропилена: "Полипропилен продается в Россию, Турцию, Украину, Беларусь, в ближайшее время ожидается экспорт в Европу, Китай и Индию. Завод протестирован на полную мощность, и будет запущен на полную мощность в течение 1-2 месяцев.

Проект SOCAR Polymer включает завод по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и завод по производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы. Завод начал экспорт продукции 5 октября. На первичном этапе экспортировано 170 тонн продукции на турецкий рынок. Экспорт осуществляет SOCAR Trading – торговая ветка SOCAR. За счет средств российского "Газмпромбанка" покрыто 60% инвестиционной стоимости проекта.

Ф.Джафаров сообщил, что погашение кредита началось в декабре прошлого года. Кредит будет выплачиваться каждые 6 месяцев и погашен в течение 6 лет.

Напомним, что SOCAR Polymer является первой в нефтехимической промышленности Азербайджана компанией, созданной на основе партнерства между государством и частным сектором. Акционерами компании являются SOCAR (52,2%), Vitol (19%), PASHA Holding (9,9%), Ecoland (9,8%), Polimer Investments (5%) и AKKIK. (4,1%).