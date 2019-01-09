Польша снизила импорт российского газа в прошлом году

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Польская энергетическая компания PGNiG в 2018 году импортировала из России на 0,62 млрд куб. м (на 6,4%) газа меньше, чем в 2017 году.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении компании.

Таким образом, импорт газа из России по итогам прошедшего года снизился до 9,04 млрд куб. м с 9,66 млрд куб. м в 2017 году.

В то же время импорт в Польшу сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, Норвегии и США в 2018 году увеличился почти на 1 млрд куб. м по сравнению с 2017 годом и достиг более 2,71 млрд куб. м (после регазификации).

Всего в 2018 году PGNiG импортировала в Польшу около 13,53 млрд куб. м газа, внутреннее производство оценивается в 3,8 млрд куб. м.

По словам вице-президента PGNiG Мачея Возняка, компания пытается снизить объемы закупаемого в России газа до минимально возможных в рамках контракта с "Газпромом", который истекает в 2022 году. Согласно его условиям, Польша должна оплачивать до 85% зафиксированных в контракте объемов газа. "Наш приоритет - создать альтернативный, долгосрочный портфель поставок с 2023 года, базирующийся на рыночных принципах и ценах", - отметил Возняк.