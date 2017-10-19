Подрядные работы на месторождении "Абшерон" поручены "Азнефть"

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В 2017 году подрядные работы на газоконденсатном месторождении "Абшерон", которое будет разрабатывать французская компания Total, поручены ПО "Азнефть".

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор ПО "Азнефть" Дашгын Искендеров на совещании, посвященном техническим и экономическим итогам за январь-сентябрь текущего года и предстоящим задачам.

Последние девять месяцев были успешным для ПО, реализован ряд отвечающих современным стандартам масштабных проектов, подчеркнул Искендеров.

Гендиректор отметил, что были достигнуты значительные успехи в развитии сотрудничества с международными компаниями, совместно с американской компанией McKinsey & Company проделаны важные работы. Указанная компания провела анализ оптимизации добычи на мелководной части месторождения "Гюнешли", дала необходимые рекомендации.

По словам Д.Искендерова, международная компания Independent Projects Analysis, которая занимается анализом крупномасштабных проектов SOCAR, провела анализ крупных проектов на месторождениях "Гюнешли", "Западный Абшерон" и "Булла", дала необходимые рекомендации.

Затем глава производственного отдела по добыче и транспортировке нефти и газа Пярвиз Ахмедов рассказал о работе, выполненной в сфере добычи за отчетный период, дал подробную информацию о реализации поставленных задач, мерах по стабилизации добычи и применении новых технологий.