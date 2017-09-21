Подрядчики PSA инвестировали 76 млрд долларов в нефтегазовый сектор Азербайджана

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ С 1995 года до конца первого полугодия 2017 года подрядчиками соглашений о долевом разделе добычи (PSA) в нефтегазовый сектор Азербайджана вложено в общей сложности примерно 75,7 млрд долларов инвестиций.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Управления инвестиций SOCAR Вагиф Алиев в статье, опубликованной в посвященном Дню нефтяников специальном выпуске газеты "Ики сахиль".

По его словам, на конец 2-го квартала текущего года общий объем инвестиций в нефтегазовый сектор страны участниками проекта разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) составили около 42,8 млрд долларов.

В. Алиев отметил, что участники проекта "Шахдениз" за отчетный период вложили около 25,9 млрд долларов: "SOCAR и ее дочерние компании являются участниками 17 соглашений PSA, подписанным с 23 компаниями 15 стран".

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. Участниками проекта являются компании BP (35,8%-оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (2,7%).

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года. Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).