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    Подписаны новые основные соглашения по проекту "Шахдениз-2"

    Соглашения предусмотрены для разработки фронтальных частей месторождения после первой добычи газа в 2018 году

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Консорциум "Шахдениз" и компания Южно-Кавказский трубопровод подписали недавно еще два соглашения в рамках проекта "Шахдениз-2". 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе BP-Azerbaijan.

    По информации, данные соглашения предусмотрены для разработки фронтальных частей месторождения после первой добычи газа в 2018 году.

    Одно из соглашений стоимостью 297 млн. долларов подписано с компанией FMC Kongsberg Subsea AS на закупку оборудования системы подводной добычи. Поставки оборудования будут осуществляться поэтапно с 2016 по 2021 год.

    Второе соглашение стоимостью 66 млн. долларов подписано с компанией OneSubsea (UK) Ltd. на поставку второй из запланированных трех партий подводных фонтанных арматур и вспомогательного оборудования, необходимых для полномасштабной разработки месторождения. Поставки оборудования будут осуществляться поэтапно с 2016 по 2021 год.

    Напомним, что проекты "Шахдениз-2" и расширение Южно-Кавказского коридора стремительно продвигаются. Уже выполнена важная часть работ на территории Азербайджана и Грузии. 

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