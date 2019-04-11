На нефтеперерабатывающем производстве в Азербайджане будут применять новые антикоррозийные технологии

General Electric и казахстанская компания «Раим Групп Каспиан», специализирующаяся на решениях для борьбы с коррозией оборудования в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, заключили лицензионное соглашение об использовании антикоррозийной технологии AmStar производства GE в Казахстане, Узбекистане и Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба компании «Раим Групп Каспиан». Использование технологии позволит производить оперативный ремонт подвергшегося коррозии оборудования, что существенно повысит безопасность на промышленных объектах.

Технология GE AmStar предусматривает нанесение защитного покрытия методом высокоскоростного термического напыления на технологическое оборудование, подверженное воздействию высоких температур и агрессивной среды, в частности, в сегментах нефтепереработки и энергетики, что помогает решить проблему коррозии и таким образом продлить срок эксплуатации оборудования без его замены. Отличительной особенностью технологии GE является возможность нанесения покрытия непосредственно по месту эксплуатации установок, обеспечивая заказчику максимально оперативную помощь.

В частности, технология не требует длительного процесса подготовки поверхности и больших временных затрат на нанесение защитного покрытия, поэтому оборудование может быть возвращено в эксплуатацию сразу же по завершении операции металлонапыления. Кроме того, нанесение AmStar не вызывает деформаций металла, связанных с обработкой защищаемой поверхности, поскольку процесс происходит при низкой температуре, что дополнительно обеспечивает оборудованию сохранность.

Бела Ференци, генеральный директор по региону Центральная Азия и Азербайджан, GE в России/ СНГ, отметил: «Мы рады оказать поддержку нашему партнеру «Раим Групп Каспиан» во внедрении в Центральной Азии самых передовых технологий мирового класса, которые помогут нашим заказчикам из нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности региона значительно повысить эффективность и безопасность производства».