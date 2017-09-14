Подписано новое соглашение по блоку месторождений "Азери, Чираг, Гюнешли" - ДОПОЛНЕНО

Первая новость опубликована в 11:40

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Азербайджана и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), BP, Chevron, Inpex, Statoil, ExxonMobil, TP, Itochu и ONGC Videsh подписали измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ).

Как сообщает Report, Милли Меджлис Азербайджана должен ратифицировать соглашение.

Соглашение подписано от имени правительства Азербайджана президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и представителями компаний-партнеров при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и группы высокопоставленных иностранных официальных лиц правительств и государств на проходящем сегодня в Баку мероприятии.

В соответствии с измененным и вновь разработанным соглашением о совместной разработке и долевом распределении добычи, BP останется оператором проекта.

По условиям соглашения, долевое участие SOCAR в АЧГ увеличится с 11,65% до 25%, а международные компании-партнеры выплатят 3,6 млрд долларов бонусов в Государственный нефтяной фонд Азербайджана. Существует потенциал инвестирования в АЧГ более 40 млрд долларов в течение последующих 32 лет.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ будет распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Statoil - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, Itochu- 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.

***

Вслед за подписанием соглашения между SOCAR и партнерами достигнута договоренность по продвижению инженерно-проектных работ с целью проведения оценки еще одной добывающей платформы на контрактной площадке АЧГ.

Президент SOCAR Р. Абдуллаев отметил, что сегодня знаменательный день для Азербайджана. "Этот день напоминает нам времена подписания "Контракта века". Несмотря на сложные политические и экономические условия того времени, благодаря напряженным усилиям нашего великого лидера Гейдара Алиева, за счет подписания контракта по "АЧГ" был заложен фундамент экономического развития Азербайджана. После подписания первого контракта в 1994 году, в АЧГ было вложено 33 млрд долларов, а прямая прибыль страны за счет добычи 440 млн тонн нефти составила более 125 млрд долларов".

"Сегодня, подытожив переговоры SOCAR с компаниями-партнерами, мы подписали новый договор по проекту АЧГ на основе согласованных условий, который продлится до конца 2049 года. Новые условия договора вступят в силу после утверждения Милли Меджлисом, и в течение последующих 32 лет мы доведем до максимума экономическую прибыль с АЧГ в нашу страну. Новые условия договора не только отражают растущий с 1994 года финансовый и технологический потенциал нашей страны и нашей компании, но и демонстрируют веру иностранных партнеров в экономику Азербайджана, возводя наше партнерство в новую плоскость", - добавил глава SOCAR.

Генеральный исполнительный директор компании BP Боб Дадли отметил, что "за истекшие 23 года "Контракт века" сильно изменил Азербайджан и каждого, кто делал все возможное для успешных поставок энергоресурсов в Европу и осуществления этой деятельности": "Подписанное сегодня соглашение может быть более важным событием еще и потому, что в течение следующих 32 лет позволит нам совместными усилиями реализовать долгосрочный потенциал разработки АЧГ и довести до максимума коэффициент нефтеотдачи за счет новых инвестиций и технологий. С этой точки зрения, я думаю, что это соглашение будет правильнее назвать "Новый контракт века".

Отметим, что существующее соглашение о долевом распределении добычи по АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года. С тех пор в разработку месторождения вложено около 33 млрд долларов инвестиций.

Первая нефть с месторождения "Чираг" была получена 7 ноября 1997 года. До настоящего времени с АЧГ добыто около 3,2 млрд баррелей (около 440 млн тонн) нефти, которая экспортируется на мировой рынок по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и Западному экспортному трубопроводу.

С АЧГ также передано правительству Азербайджана в общей сложности более 30 млрд кубометров попутного газа.

В первой половине 2017 года ежедневная добыча с АЧГ составила в среднем 585 тыс. баррелей.

В настоящее время на АЧГ имеются 6 добывающих платформы и 2 технологические платформы, с которых нефть и газ транспортируются на один из крупнейших мировых нефтегазовых терминалов - Сангачальский терминал.