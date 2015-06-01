Подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираком в энергетической сфере

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В министерстве энергетики Азербайджана прошла встреча между министром энергетики Натиком Алиевым, президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым и министром нефти Ирака Адилем Абдуль-Махди.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства, касаясь исторических корней отношений между Азербайджаном и Ираком, министр Натик Алиев напомнил, что в рамках соответствующих международных организаций и в отношении ряда глобальных вопросов наши страны выступают с единой позиции. Он выразил уверенность, что богатые нефтяные ресурсы обеих стран откроют новые горизонты для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Ираком.

Было отмечено, что основу для дальнейшего сотрудничества в этом направлении составляет подписание в Ираке меморандума о взаимопонимании по нефтегазовым проектам.

Придав важное значение проводимым в Баку переговорам и встречам с руководством SOCAR, иракский министр напомнил, что развитие двусторонних отношений приходится на период обретения Азербайджаном независимости. Он отметил, что по объему нефтедобычи Ирак стоит в числе стран ОПЕК на втором месте и заявил о намерении его страны увеличить объемы производства. Гость высоко оценил новшества, применяемые в нефтегазовой сфере Азербайджана.

В свою очередь, Натик Алиев заявил, что отношения между Азербайджаном и Ираком не должны ограничиваться лишь энергетической сферой: "Опираясь на исторические корни, связи между нашими народами должны расширяться в различных сферах. С этой точки зрения, подписанный документ создает новые возможности".

После встречи между министерством энергетики Азербайджанской Республики и министерством нефти Республики Ирак был подписан меморандум о взаимопонимании в нефтегазовой сфере.