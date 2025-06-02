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Подписаны инвестрешения на $430 млн по СЭС "Шафаг" и электрификации Сангачальского терминала

Подписаны инвестрешения на $430 млн по СЭС "Шафаг" и электрификации Сангачальского терминала 14:03 Между ОАО "АзерЭнерджи" и компанией BP подписан документ по проекту солнечной электростанции "Шафаг".
Энергетика
2 июня 2025 г. 14:29
Подписаны инвестрешения на $430 млн по СЭС Шафаг и электрификации Сангачальского терминала

Британская компания BP, SOCAR Green и Фонд развития ппредпринимательства (ABIF) 2 июня в Баку подписали окончательное инвестиционное решение (FID) по проекту строительства солнечной электростации "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джебараильском районе Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию BP-Azerbaijan.

Эти компании являются акционерами совместного предприятия Shafag (Jabrayil) Solar Limited (SJSL), созданного для реализации вышеуказанного проекта. Доли участия в компании SJSL распределены следующим образом: BP (50,01%), SOCAR Green (39,99%) и ABIF (10%).

FID был подписан в рамках проходящей в Баку 30-й Юбилейной Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 13-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия".

В то же время BP, SOCAR, TPAO, LUKOIL, SGC, NICO, MOL, INPEX, ExxonMobil, ITOCHU, ONGC Videsh, ENI, MVM и TotalEnergies сегодня утвердили проект электрификации Сангачальского терминала Сангачал (STEL).

"Этот проект обеспечит подключение терминала к государственной электрической сети, управляемой АО "Азерэнержи". Для этого будут построены новые объекты как на территории терминала, так и за ее пределами, включая новую электрическую подстанцию 220/110 кВ", - говорится в информации.

Согласно текущим прогнозам и планам, проекты "Шафаг" и STEL вместе позволят сократить примерно на 50% выбросы от операций Сангачальского терминала в будущий эксплуатационный период. В настоящее время терминал использует семь газовых турбин для удовлетворения своих энергетических потребностей. После электрификации, турбины будут поэтапно демонтированы, что позволит направить неиспользуемые объемы топливного газа на экспорт.

По информации BP-Azerbaijan, сегодня также был подписан ряд других контрактов для поддержки окончательных инвестиционных решений по обоим проектам.

В часности, по проекту "Шафаг" договор купли-продажи электроэнергии и договор о подключении к сети подписали SJSL и "Азерэнержи".

По проекту STEL подписан пакет договоров на инжиниринг, поставку, строительство и монтажные работы между "Азерэнержи" и BP в качестве оператора Сангачальского терминала, договор на поставку электроэнергии, а также договор на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Кроме того, для поддержки проектов СЭС "Шафаг" и STEL подписаны два договора - соглашение о балансировке между BP в качестве оператора терминала, SJSL и "Азерэнержи", а также договор купли-продажи электроэнергии между BP и SJSL.

Ожидается, что строительство СЭС "Шафаг" стоимостью около $200 млн начнется в этом году и продлится до середины 2027 года. Проект "Шафаг" будет реализован и управляться компанией Lightsource bp, полностью принадлежащей BP.

Проект STEL стоимостью $230 млн будет реализован и управляться компанией BP. Планируется, что строительные работы по проекту начнутся в этом году и будут завершены в два этапа - первый в середине 2027 года, второй - до конца 2028 года.

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Версия на английском языке Final investment decisions signed for electrification of Shafag SPP and Sangachal terminal
Версия на азербайджанском языке “Şəfəq” GES və Səngəçal terminalının elektrikləşdirilməsi üzrə yekun investisiya qərarları imzalanıb

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