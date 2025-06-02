Подписаны инвестрешения на $430 млн по СЭС "Шафаг" и электрификации Сангачальского терминала

14:03 Между ОАО "АзерЭнерджи" и компанией BP подписан документ по проекту солнечной электростанции "Шафаг".

Британская компания BP, SOCAR Green и Фонд развития ппредпринимательства (ABIF) 2 июня в Баку подписали окончательное инвестиционное решение (FID) по проекту строительства солнечной электростации "Шафаг" мощностью 240 МВт в Джебараильском районе Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию BP-Azerbaijan.

Эти компании являются акционерами совместного предприятия Shafag (Jabrayil) Solar Limited (SJSL), созданного для реализации вышеуказанного проекта. Доли участия в компании SJSL распределены следующим образом: BP (50,01%), SOCAR Green (39,99%) и ABIF (10%).

FID был подписан в рамках проходящей в Баку 30-й Юбилейной Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 13-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия".

В то же время BP, SOCAR, TPAO, LUKOIL, SGC, NICO, MOL, INPEX, ExxonMobil, ITOCHU, ONGC Videsh, ENI, MVM и TotalEnergies сегодня утвердили проект электрификации Сангачальского терминала Сангачал (STEL).

"Этот проект обеспечит подключение терминала к государственной электрической сети, управляемой АО "Азерэнержи". Для этого будут построены новые объекты как на территории терминала, так и за ее пределами, включая новую электрическую подстанцию 220/110 кВ", - говорится в информации.

Согласно текущим прогнозам и планам, проекты "Шафаг" и STEL вместе позволят сократить примерно на 50% выбросы от операций Сангачальского терминала в будущий эксплуатационный период. В настоящее время терминал использует семь газовых турбин для удовлетворения своих энергетических потребностей. После электрификации, турбины будут поэтапно демонтированы, что позволит направить неиспользуемые объемы топливного газа на экспорт.

По информации BP-Azerbaijan, сегодня также был подписан ряд других контрактов для поддержки окончательных инвестиционных решений по обоим проектам.

В часности, по проекту "Шафаг" договор купли-продажи электроэнергии и договор о подключении к сети подписали SJSL и "Азерэнержи".

По проекту STEL подписан пакет договоров на инжиниринг, поставку, строительство и монтажные работы между "Азерэнержи" и BP в качестве оператора Сангачальского терминала, договор на поставку электроэнергии, а также договор на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Кроме того, для поддержки проектов СЭС "Шафаг" и STEL подписаны два договора - соглашение о балансировке между BP в качестве оператора терминала, SJSL и "Азерэнержи", а также договор купли-продажи электроэнергии между BP и SJSL.

Ожидается, что строительство СЭС "Шафаг" стоимостью около $200 млн начнется в этом году и продлится до середины 2027 года. Проект "Шафаг" будет реализован и управляться компанией Lightsource bp, полностью принадлежащей BP.

Проект STEL стоимостью $230 млн будет реализован и управляться компанией BP. Планируется, что строительные работы по проекту начнутся в этом году и будут завершены в два этапа - первый в середине 2027 года, второй - до конца 2028 года.