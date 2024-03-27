Подача газа будет ограничена в Баку и трех районах Азербайджана

Будет ограничено газоснабжение в некоторых частях Баку и трех районах страны.

Будет ограничено газоснабжение в некоторых частях Баку и трех районах страны.

Как передает Report, об этом сообщает Производственное объединение "Азеригаз".

Так, в связи с ремонтными работами и устранением утечек газа, обнаруженных в сети газоснабжения Физулинского, Кюрдамирского и Гёйчайского районов, а также другими мероприятиями с 09:00 28 марта планируется приостановка подачи голубого топлива в ряд населенных пунктов.

В связи с аналогичными мерами с 10:00 28 марта до завершения запланированных работ также не будет газа в Сураханском районе столицы.

Таким образом, временно без газа останутся город Кюрдамир и 52 села района, город Гёйчай и 25 сел района, город Горадиз, 13 сел и 5 поселков Физулинского района, а также поселки Бахар, Деде Горгуд, Сураханы, улицы А.Рзаева и Х.Алекперова Сураханского района Баку.