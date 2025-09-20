Почетный нефтяник, отец шехида - история жизни одного химика – РЕПОРТАЖ

Карбамидный завод Госнефтекомпании SOCAR для него очень родное место. Нариман Алиев лично участвовал в формировании этого предприятия, воспитании коллектива, освоении новых технологий. Как инженер отдела производства карбамида-аммиака его труд и огромен, и незаменим.

Россия удивляется работе наших специалистов

Нариман Алиев, родившийся в селе Ашагы Гушчу Товузского района, провел детство на тихих сельских улочках и школьных дорогах. После окончания школы в 1979 году его мечты привели в Баку. Он хотел получить высшее образование, но двери Ленинградского технологического института не открылись из-за разницы в баллах. Однако он не сдался – отправился в Сумгайыт. Окончил годичные курсы химика-аппаратчика в Техническом профессиональном училище №41 и с 1980 года начал писать свою судьбу под шум промышленных цехов. Впервые приступил к работе аппаратчиком в гудящих цехах Завода синтетического каучука.

Даже двухлетняя военная служба не смогла сломить его мечты, связанные с химией. Вернувшись на родину, он снова переступил порог завода. В 1986 году в его жизни начался новый этап – он перешел на производство этилена, считавшееся редким для того времени. Этиленовых установок тогда было считанное количество как в СССР, так и в мире.

Нариман муаллим, перелистывая пыльные воспоминания лет, вспоминает 1992 год. Крупная авария с пожаром на этилен-полиэтиленовом заводе (ЭП300)... Пламя, горящие трубы под светлым небом, ужасная картина, ставящая под вопрос судьбу завода... Работа шла непрерывно целый год. Азербайджан просил помощи у России, но ответа не последовало.

"Мы не отступили. Своими специалистами, своими руками, своим трудом мы восстановили это производство. Когда установка ЭП300 снова заработала, когда был готов продукт, специалисты из России, Европы смотрели на нас с удивлением. У всех был один вопрос: "Как вам это удалось?" - с гордостью вспоминает он.

Обычный рабочий день одного из основателей завода

Нариман Алиев, долгие годы работавший технологом этиленового производства, с 2018 года перешел на Карбамидный завод SOCAR. В то время он руководил производством карбамида-аммиака.

Каждый рабочий день тщательно планируется. Как только он входит в ворота завода утром, просматривается "отчетная тетрадь" предыдущего дня – какие события произошли, что изменилось в технологическом режиме, каковы причины. Вся информация переносится в таблицы, отправляется руководству и соответствующим отделам.

"Затем мы направляем внимание на производственный процесс. Здесь используются самые современные технологии. Если происходит какое-либо отклонение или остановка, мы исследуем причину и разрабатываем план мероприятий, чтобы это не повторилось. Мы не ограничиваемся только написанием плана, но и обеспечиваем его выполнение", - объясняет Нариман муаллим.

Он искренне признается, что эта работа не всегда легка. В первые дни эксплуатации Карбамидного завода возникали большие трудности. Потому что работники были неопытными, а оборудование – совершенно новым. Несмотря на многолетний опыт, он сам почувствовал, какого огромного труда требует освоение новых технологий.

"Несмотря на трудности, мы преодолели этот барьер. В 2019 году завод был полностью введен в эксплуатацию. С того дня наша производительность растет из года в год", - с гордостью заявляет он.

Производственные достижения Карбамидного завода SOCAR

Карбамидный завод SOCAR с начала этого года до 15 сентября произвел около 455 тысяч тонн продукции. Для сравнения, в предыдущие годы этот показатель составлял всего 110-120 тысяч тонн. Сегодня завод работает на 95,3% своей мощности, играя важную роль в химической промышленности страны.

Почетный нефтяник, отец шехида - история жизни одного химика – РЕПОРТАЖ

Жизнь, возвышенная трудом, прожитая с гордостью

За этой дисциплиной и профессионализмом стоят инженеры, посвятившие свою жизнь химической промышленности. Один из них – Нариман муаллим. За годы работы в "Азеркимья" он был награжден за заслуги в запуске производства этилена. Позже ему был вручен нагрудный знак "Почетный нефтяник", а в сентябре прошлого года по распоряжению президента Ильхама Алиева он был награжден медалью "Tərəqqi".

Жизненный путь Нариман муаллима освещен не только профессиональными успехами, но и самоотверженностью. Инженер, отец двоих детей, его сын тоже работал на заводе и героически погиб в 44-дневной Отечественной войне. В трогательных воспоминаниях отца шехида чувствуется и тоска, и гордость:

"Я всегда ощущал заботу государства о семьях шехидов. Потеря сына – вечная рана в моем сердце, но моя дочь тоже продолжает мой путь как химик. Это дает мне силу", - с гордостью говорит он.

Таким образом, за каждым производственным показателем Карбамидного завода стоит не только технология, но и решимость людей, преданных своему народу, земле и профессии.

Вера в будущее и призыв к молодежи

Размышляя о будущем в химической отрасли, Нариман муаллим не теряет надежды. По его мнению, чтобы стать хорошим инженером, в первую очередь нужно желание:

"Если у человека нет внутреннего желания достичь цели, ни наука, ни технология не смогут ему помочь. Во-вторых, очень важно отношение к работе. При наличии этих двух факторов можно достичь целей".

Однако он отмечает и одну истину: большинство современной молодежи проявляет интерес к информационным технологиям и финансовой сфере. Это естественно, потому что нынешняя экономика больше требует именно этих направлений. Но и молодых людей, отдающих сердце химической промышленности, немало.

"Главное – правильно их направить. Опытные инженеры должны обучать молодежь тонкостям химической промышленности, вдохновлять их. Хотя работать в этой области трудно, результат очень ценен", - передает он послание молодежи.

Подробнее в репортаже Report: