По трубопроводу Баку-Джейхан прокачано 998 тыс. тонн транзитной нефти

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль 2017 года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 6 877,5 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 78,8% общего объема транспортируемой нефти. За январь-февраль по данному трубопроводу транспортировано 5 420,5 тыс. тонн нефти. За этот период по BTC прокачано 998,4 тыс. тонн транзитной нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.