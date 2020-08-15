По нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 21 млн тонн нефти

79,8% транспортировок осуществлялось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

В январе-июле нынешнего года по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 20,997 млн тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 79,8% транспортировок осуществлялось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

За семь месяцев нынешнего года объем транспортировок нефти сократился на 9,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

За январь-июль нынешнего года посредством Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 16,745 млн тонн нефти, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.