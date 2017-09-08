По BTC транспортировано 18 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август этого года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 18 062 280 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), за август текущего года транспортировано 2 484 700 тонн нефти.

За восемь месяцев этого года объем прокачки азербайджанской нефти по BTC в годовом сравнении на 9,6% меньше.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода (2006 год) по 1 сентября 2017 года в BTC закачано 339 600 342 тонны нефти.

Помимо этого, в августе 2017 года по трубопроводу BTC прокачано 549 434 тонны туркменской нефти, что на 58,8% больше чем в соответствующий месяц прошлого года.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), Eni (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).