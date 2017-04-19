По BTC транспортировано 1,5 млн тонн транзитной нефти

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март 2017 года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 10 355,2 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 77,9% общего объема транспортируемой нефти. За январь-март по данному трубопроводу транспортировано 8 065,4 тыс. тонн нефти. За этот период по BTC прокачано 1 546,0 тыс. тонн транзитной нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.