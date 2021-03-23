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По BTC экспортировано 33,5 тыс. баррелей нефти через территорию Турции

По BTC экспортировано 33,5 тыс. баррелей нефти через территорию Турции По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть
Энергетика
23 марта 2021 г. 17:50
По BTC экспортировано 33,5 тыс. баррелей нефти через территорию Турции

В феврале этого года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) через территорию Турции было транспортировано 14,537 млн баррелей нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оператора турецкой газотранспортной сети BOTAS.

Согласно отчету, это на 3,625 млн баррелей или на 19,9% меньше, чем в феврале прошлого года.

В январе-феврале текущего года по трубопроводу BTC через территорию Турции было транспортировано 33,504 млн баррелей нефти. Это на 4,543 млн баррелей или на 11,9% меньше, чем за первые два месяца 2020 года.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Türkiyə ərazisi ilə 33,5 mln bareldən çox BTC nefti nəql edilib

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