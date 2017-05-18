По "Азнефть" добыто 1,7 млрд кубометров газа в этом году

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Производственное объединение "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) выполнило план по добыче нефти и газа в январе-апреле этого года.

Как сообщили Report из "Азнефть", в результате технико-геологических мероприятий удалось получить сверхплановые объемы нефти и газа из эксплуатируемых скважин.

За 4 месяца года по "Азнефть" добыто 2 039,9 тыс. тонн нефти, 1 693 136 тыс. кубометров газа.

В то же время продолжены широкомасштабные работы по полномасштабному вводу месторождений в эксплуатацию, бурению новых скважин. Так, за этот период пробурено и передано в эксплуатацию 19 скважин. Из новых скважин добыто дополнительно 10 573 тонны нефти.

За прошедший период из фонда недействующих скважин были сданы в эксплуатацию 39 скважин против запланированных 19. "Из них добыто 10 385 тонн нефти. Это достигнуто благодаря оптимальному режиму эксплуатации добывающего фонда скважин и эффективным технико-геологическим мероприятиям. Так, с начала года проведено 209 геологических мероприятий, в результате добыто 44 900 тонн нефти, что означает рост соответственно на 42 мероприятия и 17 770 тонн нефти против запланированного. В результате технических и технологических мероприятий добыто 17 225 тонн нефти против запланированных 13 274 тонн", - говорится в информации.