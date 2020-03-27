​ПО "Азеригаз" восстанавливает поврежденные газопроводы

Деятельность каменных карьеров на реках, протекающих по территории нескольких районов Азербайджана, наносит ущерб газопроводам, проходящим через эти реки. По мере того, как побережья рек и каналов смываются, опорные столбы, удерживающие газопроводы теряют устойчивость. В результате, не выдержав сильного наводнения, опорные столбы падают и газопроводы повреждаются.

Как сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью Производственного объединения "Азеригаз" Джейхун Сафаров, ремонтно-строительное управление начало восстановительные работы на этих территориях. На днях вблизи села Нугяди Губинского района, на реке Гудьял был восстановлен речной проход газопровода, поврежденный селевыми водами. Кроме того, планируется реконструкция газопровода диаметром 273 миллиметров, пересекающего реку Гарасу в Зардабском районе.

Отметим, что и в 2019 году также осуществлялись работы в этом направлении. На реке Болади Масаллинского района реконструирован речной проход газопровода диаметром 219 мм.

Производственное объединение "Азеригаз" просит владельцев каменноугольных карьеров, работающих на реках, по которым проходят газопроводы Азербайджана, быть внимательными и не допускать создания опасных аварийных ситуаций для газопроводов.