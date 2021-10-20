Плавучая СЭС на озере Беюкшор будет сдана в эксплуатацию в 2022 году

На озере Беюкшор началось строительство плавучей солнечной электростанции мощностью 100 кВт в рамках пилотного проекта по развитию системы плавучих электростанций, реализуемого при поддержке Азиатского банка развития.

На озере Беюкшор началось строительство плавучей солнечной электростанции мощностью 100 кВт в рамках пилотного проекта по развитию системы плавучих электростанций, реализуемого при поддержке Азиатского банка развития.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в статье "Новая эра азербайджанской энергетики начинается с Карабаха и Восточного Зангезура", опубликованной в газете "Республика" по случаю Дня энергетиков - 20 октября.

По его словам, сдача станции в эксплуатацию планируется в начале следующего года: "В целом для плавучей фотовольтаической станции мощностью 50 МВт на озере Беюкшор подготовлены технико-экономическое обоснование, отчеты по оценке тарифа на возобновляемые источники энергии".

Министр также отметил, что ведутся исследования водных объектов для реализации крупномасштабных проектов в будущем: "С этой целью создана база данных водных бассейнов по стране и рассчитан энергетический потенциал 19 водных объектов".