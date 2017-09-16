Питер Тейс: Новое соглашение о долевом разделе добычи нефти окажет положительное влияние на жизнь каждого гражданина Азербайджана

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Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Новое соглашение по месторождениям "Азери", "Чираг" и "Гюнешли", являющееся продолжением подписанного общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым "Контракта века", усилит экономику Азербайджана, обеспечит устойчивое экономическое развитие, позволит усовершенствовать социальные услуги.

Об этом заявил Report американский политолог Питер Тейс, комментируя подписание измененного и вновь разработанного Соглашения о совместной разработке и долевом разделе добычи нефти с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

По его словам, за последние десять лет под руководством президента Ильхама Алиева и благодаря умелому управлению доходами социальное благосостояние населения Азербайджана улучшилось: "Эта политика может служить моделью для других стран-производителей нефти".

П. Тейс добавил, что это соглашение является одним из самых больших результатов, достигнутых экономической дипломатией Азербайджана за последние несколько лет: "Несомненно, новое соглашение о долевом разделе добычи нефти окажет положительное влияние на жизнь каждого гражданина Азербайджана".