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    Petrofac и SOCAR создали совместное предприятие

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Petrofac подписали учредительное соглашение о создании совместного предприятия с целью наиболее эффективного использования обучающих и коммерческих возможностей в нефтегазовой, нефтехимической промышленности.

    Как сообщает Report, согласно договору, доля SOCAR составила 51%, Petrofac - 49%. Учредительный договор был подписан президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и главой отдела учебных, инженерных и производственных услуг Petrofac Каримом Оссейраном.

    Целью обеих компаний в создании совместного предприятия является поддержка развития знаний и навыков нефтяников с использованием своих возможностей. Новое предприятие будет предоставлять учебные и образовательные услуги на основе усовершенствованных и современных программ для сотрудников, занятых в реализуемых в энергетическом секторе Азербайджана и в других странах проектах.

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