​Petkim Holding увеличит прибыль

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Аналитики прогнозируют объемы прибыли Petkim (PetroKimya) Holding A.Ş в первом квартале этого года в объеме 124,2 млн. турецких лир (TRY).

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, согласно опросу Forex, прибыль холдинга в среднем оценивается на уровне 117,3 млн. TRY, максимальная прибыль - 152 млн. TRY, минимальная - 86 млн. TRY.

Отметим, что чистая прибыль холдинга в первом квартале 2015 года составила 49,6 млн. турецких лир. В опросе принимали участие İş Yatırım, BGC Partners, Ziraat Yatırım, BNP Paribas, Ata Yatırım, Deniz Yatırım, Ak Yatırım, Finansinvest, Garanti Yatırım, Halk Yatırım, Deutsche Bank, Global Menkul, HSBC и Turkish Yatırım. Квартальный отчет Petkim будет обнародован в начале мая.