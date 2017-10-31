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    Первый газ по "Турецкому потоку" поступит в Турцию в 2019 году

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Поставки российского газа в Турцию по трубопроводу "Турецкий поток" начнутся в 2019 году. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

    Морской участок трубопровода строит "дочка" "Газпрома" - компания South Stream, а от российской Анапы до турецкого Киикёя (Черное море) будут протянуты две ветки газопровода протяженностью 940 км.

    Кроме того, компания South Stream построит газовый терминал в районе города Киикёй. После этого наземный участок газопровода до города Люлебургаз построит турецкая BOTAŞ.

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