Первую скважину на "Мелководном Абшероне" начнут бурить во втором квартале

Продолжается планирование работ по бурению разведочной скважины на выбранных участках мелководной части Абшеронского полуострова

Продолжается планирование работ по бурению разведочной скважины на выбранных участках мелководной части Абшеронского полуострова.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan и партнеров.

Отмечается, что к бурению скважины планируется приступить после завершения подготовительных работ на выбранной для этой цели буровой установке.

Документ об оценке воздействия бурения скважины на окружающую среду и социально-экономическую сферу был обнародован 28 августа 2020 года. С утверждением документа и получением соответствующих разрешений бурение скважины начнется во втором квартале 2021 года.

Напомним, что ранее работы планировалось начать в первом квартале текущего года.

Напомним, что 22 декабря 2014 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP подписали соглашение по ведению геологоразведочных работ на потенциальных перспективных структурах, расположенных на мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. Соглашение охватывает территорию до границ бассейна Каспия южнее Абшеронского полуострова. Договор охватывает территорию площадью 1 900 кв. км.

В перспективных структурах мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова предположительно имеются запасы нефти. Бурение планируется производить с помощью плавучей буровой установки "Сатти", принадлежащую компании "КазМунайГаз".