Первую скважину на "Мелководном Абшероне" начнут бурить во втором квартале

Продолжается планирование работ по бурению разведочной скважины на выбранных участках мелководной части Абшеронского полуострова.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении оператора блока месторождений - компании BP-Azerbaijan и партнеров.
Отмечается, что к бурению скважины планируется приступить после завершения подготовительных работ на выбранной для этой цели буровой установке.
Документ об оценке воздействия бурения скважины на окружающую среду и социально-экономическую сферу был обнародован 28 августа 2020 года. С утверждением документа и получением соответствующих разрешений бурение скважины начнется во втором квартале 2021 года.
Напомним, что ранее работы планировалось начать в первом квартале текущего года.
Напомним, что 22 декабря 2014 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP подписали соглашение по ведению геологоразведочных работ на потенциальных перспективных структурах, расположенных на мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. Соглашение охватывает территорию до границ бассейна Каспия южнее Абшеронского полуострова. Договор охватывает территорию площадью 1 900 кв. км.
В перспективных структурах мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова предположительно имеются запасы нефти. Бурение планируется производить с помощью плавучей буровой установки "Сатти", принадлежащую компании "КазМунайГаз".